Ooit was Luc Boudens (61) samen met Herman Brusselmans en Tom Lanoye de mooie jonge god van de Vlaamse literatuur. De drankduivel deed hem de das om en hij verzeilde in de achtergrond. Nu is hij terug met de autobiografische roman De oogappel. “Ik ben niet jaloers op de carrières van Brusselmans en Lanoye. Het is gelopen zoals het gelopen is.”