Organisatoren van eerste La Boum mengen zich in debat: “Verstop je niet achter onze naam”

De tweede La Boum, waar op Facebook al meer dan 25.000 mensen interesse in hebben of zeggen te komen, heeft andere organisatoren dan de eerste. Dat maken die laatsten bekend met een post op Facebook. “Verstop jullie niet achter onze naam”, is de duidelijke boodschap.

De eerste editie van La Boum, een nepfestival in Ter Kamerenbos, leverde op 1 april weinig fraaie beelden op. Er kwamen duizenden jongeren op af die zich niet aan de coronaregels hielden. Toen de agenten hen daarop wezen en hen vroegen om het park te verlaten, leidde dat tot opstootjes en geweld. 26 agenten en 8 burgers raakten gewond.

Precies een maand later, op zaterdag 1 mei, vindt de tweede editie plaats. Dat staat al enkele dagen op Facebook en veroorzaakt onrust, want meer dan 25.000 mensen hebben al aangegeven interesse te tonen om aanwezig te zijn. De politie pakte de beheerder van de Facebookpagina L’Abime, de pagina achter het eerste evenement, op en liet die na verhoor weer gaan.

Maar nu blijkt dat de organisatoren van beide evenementen niet dezelfden zijn. Dat maken de mensen achter de eerste La Boum woensdag duidelijk op Facebook. “La Boum is een populaire beweging die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting, humor, surrealisme in Belgische stijl en het recht om te ontsnappen tijdens deze sombere periode. We zijn er niet om mensen te beïnvloeden of te leiden. Iedereen is vrij om zijn eigen ding te doen.”

Ze richten zich daarop aan de organisatoren van evenement twee. “We willen duidelijk zijn tegenover individuen die zich voordoen als leden van ons collectief om hun overtuigingen te dienen: verberg je niet achter onze naam. Heb de moed van uw ideeën. Alle mededelingen van het collectief La Boum worden via deze officiële pagina gepubliceerd. De andere entiteiten en gebeurtenissen met dezelfde naam hebben absoluut niets met ons te maken.”

Ze voegen er aan toe dat er wel een nieuwe versie van La Boum komt, al zeggen ze niet wanneer.

(gjs)