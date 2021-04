Conner Rousseau dropt bommetje: zonder hogere lonen ook geen dividenden voor aandeelhouders

De vrees dat de ruzies tussen vakbonden en werkgevers over de loonmarge ook de regering zouden besmetten, is ondertussen realiteit geworden. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dreigt openlijk met een verbod voor bedrijven om aan de aandeelhouders dividenden uit te keren zolang er geen loonakkoord is. De socialist wil ook niet dat de regering alleen maar een loonsverhoging van 0,4 procent toekent. “Voor bedrijven die goed hebben geboerd, moet het meer zijn”, zegt hij. Een clash binnen de regering is nu onvermijdelijk.