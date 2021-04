Bijna alle gletsjers in de wereld smelten steeds sneller. Vooral in de Himalaya kan dat voor problemen zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal team onder leiding van ETH Zürich, een Zwitserse universiteit, dat het smelttempo van 220.000 gletsjers bestudeerde. Ze stelden vast dat die gletsjers tussen 2000 en 2019 gemiddeld 267 miljard ton per jaar verloren.