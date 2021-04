Vanaf 8 mei versoepelingen in Vlaamse woonzorgcentra

Naast de twee knuffelcontacten per bewoner, die om de twee weken mogen wisselen, zullen de bewoners vanaf dan ook andere bezoekers mogen ontvangen. Die moeten wel een mondmasker dragen en afstandsregels blijven respecteren. Woonzorgcentra zullen wel de mogelijkheid hebben om het aantal bezoekers op hetzelfde moment te beperken, om voldoende afstand te kunnen garanderen op de kamer en in de ontmoetingsruimtes. In de buitenlucht mogen bewoners en bezoekers met tien tegelijk samenkomen.

Vanaf 8 mei mogen ook de cafetaria’s in de woonzorgcentra weer opengaan, kondigt Beke aan. Dat geldt wel enkel voor bewoners en hun bezoekers, dus niet voor externen.

Voor nieuwe bewoners geldt dat als ze gevaccineerd zijn, ze enkel een test moeten ondergaan bij aankomst in het WZC, maar niet in kamerisolatie moeten gaan. Nieuwkomers die niet gevaccineerd zijn, zullen wel in isolatie op hun kamer moeten blijven, tot de uitslag van de test gekend en negatief is.

Cloet tevreden

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, is tevreden over de beslissingen. “Het is goed dat we stilaan naar een meer normale situatie kunnen in de woonzorgcentra. De vaccinatie werkt: in de ziekenhuiscijfers zien we een heel grote daling van opnames van mensen uit woonzorgcentra. Uitbraken en opnames zijn incidenteel geworden”, zegt ze.

Cloet benadrukt wel dat het belangrijk is dat de bezoekers die geen knuffelcontacten zijn, zich aan de veiligheidsvoorschriften houden. “Dat zal de sleutel zijn tot succes.”