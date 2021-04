De gesprongen ondergrondse waterleiding deed het water op tientallen locaties langs de Gruitroderlaan in Opoeteren opborrelen. — © Mark DREESEN

MAASEIK

Woensdag rond 15.30 uur is in de ondergrondse waterleiding op de Gruitroderlaan een breuk gedetecteerd. Daardoor kwamen alle bewoners in de straat zonder water te zitten.