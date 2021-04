Ophefmakend: politieagenten breken arm van dementerende vrouw en lachen nadien met beelden van arrestatie

Er is veel verontwaardiging ontstaan omtrent de arrestatie van een vrouw in de Amerikaanse staat Colorado. Nadat enkele politieagenten een vrouw met dementie arresteerden vanwege een diefstal, lachten ze achteraf met de beelden van het incident. “Dit is geweldig”, vertelt een van hen geamuseerd.(kmlo)

De arrestatie dateert van 26 juni vorig jaar, maar de beelden van de arrestatie en in het politiekantoor werden pas deze maand vrijgegeven. De 73-jarige Karen Garner uit Loveland werd opgepakt nadat ze boodschappen deed in een supermarkt zonder te betalen. Al snel gingen de agenten over tot een hardhandig optreden. Een van hen drukte haar meermaals tegen de grond, om haar vervolgens met enige moeite te overmeesteren. Garner bleef daarbij niet ongeschonden: ze liep zowel een gebroken elleboog als een ontwrichte schouder op.

Na de arrestatie besloten de agenten hun beelden te herbekijken. “Hoor je de ‘pop’?”, grapte een van hen, verwijzend naar de schouder van Garner. Nadat ook de familie van de dame de beelden te zien kregen, diende hun advocaat klacht in tegen de afdeling.

De politie van Loveland wil niet reageren in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Een van de agenten werd met administratief verlof geplaatst. De twee anderen krijgen momenteel administratieve taken opgelegd.

