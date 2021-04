“Stop met die patenten en gooi alles open.” Farmabaas Marc Coucke sprak duidelijke taal in De Afspraak dinsdagavond en pleitte voor het opheffen van de patenten op de coronavaccins. Hij wil dat de hele wereld zo snel mogelijk gevaccineerd kan worden. Maar waarvoor dienen die patenten -en in het bijzonder bij het coronavaccin- precies en is het afschaffen echt een oplossing?