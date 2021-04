Steven Van Gucht over heropening scholen: “Kan zijn dat we versoepelingen moeten terugdraaien”

Op 10 mei is het zo ver, dan mogen alle Vlaamse leerlingen eindelijk opnieuw voltijds naar school. Een goede zaak voor de scholieren, maar de kans is groot dat het minder goed is voor de coronacijfers. “Het is een risico want er gebeuren plots veel zaken tegelijkertijd en je kan de impact ervan niet inschatten. Het kan dus zijn dat we achteraf enkele zaken zullen moeten terugdraaien”, zegt viroloog Steven Van Gucht.