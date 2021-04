De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft ermee gedreigd de onderhandelingen over de Cypriotische kwestie weer stop te zetten. Dat hebben Grieks-Cypriotische bronnen in Nicosia woensdag meegedeeld. Guterres had het informele overleg over het verdeelde eiland dinsdag nog maar opgestart.