LIVE. Rapport experts: “Maradona ontving ontoereikende medische zorg”, Premier League-clubs bannen sociale media

Het coronavirus heeft de wereld weer fors in zijn greep, maar toch gaan er nog een heleboel sportevenementen door. In ons livecenter hoeft u ook dit weekend dus niets te missen van het sportnieuws uit Limburg en ver daarbuiten. U zit hier onder andere op de eerste rij voor de start van de play-offs in het voetbal, de GP Formule 1 van Portugal, de handbalwedstrijd tussen Atomix en Tongeren, het slotweekend in de wielerronde van Romandië en de basketbalmatch tussen Limburg United en Leuven.