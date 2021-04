LIVE. Dessers ontbreekt bij KRC Genk in openingsmatch Champions’ Play-off tegen Antwerp

Vrijdagavond om 20u45 worden de play-offs op gang getrapt. De Champions play-off (de vroege PO1) wordt geopend door Antwerp en KRC Genk. Bij winst wippen de troepen van John van den Brom meteen over de Antwerpenaren. Vraag is of de Genkies voldoende gerecupereerd zijn na de wilde feestnacht op de Heizel. The Great Old zette Gouden Schoen Refaelov, die na dit seizoen naar concurrent Anderlecht verkast, op non-actief. Ideale kans dus voor Pieter Gerkens om zich in de schijnwerpers te spelen. Volg de wedstrijd hier live!