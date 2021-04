De Limburgse rockers van The Sore Losers zijn terug van weggeweest. Vrijdag verblijden ze de fans met een korte concertfilm waarin het viertal live vijf nieuwe nummers voorstelt. De band heeft zopas een nieuw album ingeblikt en wil via de film een voorsmaakje geven van wat we kunnen verwachten. Een releasedatum voor het nieuwe album is er nog niet, wel kan gitarist Cedric Maes ons enkele fragmenten van de concertfilm tonen.