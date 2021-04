Dan toch elke dag een stokje in de neus: olympische atleten zullen dagelijks getest worden op corona

De atleten op de Olympische Spelen in Tokio, komende zomer tussen 23 juli en 8 augustus, zullen dagelijks getest worden op het coronavirus. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) woensdag bekend. Oorspronkelijk was het plan om elke vier dagen de atleten te testen.

De verstrenging werd woensdag gelijktijdig gelanceerd met de nieuwe ‘Playbooks’, de handleidingen met strikte coronamaatregelen voor alle aanwezigen op de Spelen. Bach noemde de ‘Playbooks’ woensdag nog “een teken van solidariteit en respect van de olympische gemeenschap voor de Japanse gastheer”.

Het IOC gaf woensdag ook mee dat de beslissing over de aan- of afwezigheid van Japanse fans bij de Spelen verschoven werd naar juni. Die beslissing werd deze maand verwacht. In maart werd al bekendgemaakt dat buitenlandse fans niet welkom zijn bij de Spelen.

© AP

In Tokio en drie andere Japanse departementen werd zondag een derde noodtoestand uitgeroepen vanwege het toenemend aantal coronagevallen. Sportevenementen mogen daardoor niet langer publiek toelaten. Voordien waren sportstadions vaak voor een gedeelte gevuld met publiek, dat maskers droeg en de atleten niet mocht aanmoedigen. Verwacht wordt dat indien Japanse fans de Spelen zullen mogen bijwonen er opnieuw zo’n maatregelen zullen worden genomen.

Japan werd, in vergelijking met vele andere landen, minder zwaar getroffen door het coronavirus. Het land telt op dit moment zo’n 10.000 bevestigde coronadoden. Momenteel is er wel opnieuw sprake van een opflakkering van het aantal besmettingen. De Japanse bevolking staat dan ook niet helemaal achter de organisatie van de Spelen, zo bleek uit verschillende peilingen de voorbije maanden.