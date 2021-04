Alle leerlingen vanaf 10 mei weer voltijds naar school

Alle Vlaamse leerlingen mogen vanaf 10 mei weer voltijds naar school. Dat heeft Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) beslist na overleg met de onderwijspartners en de virologen. Goed nieuws voor leerlingen vanaf het derde middelbaar die sinds de herfstvakantie halftijds de lessen moesten volgen via de computer. Kinderen in de lagere school en in de eerste graad secundair mochten wel al voltijds naar school.

Scholieren vanaf het derde middelbaar moeten al sinds de herfstvakantie halftijds de lessen volgen van op hun computer. Vanaf 10 mei komt daar eindelijk verandering in. Dan mogen scholen weer voltijds opstarten. Nadruk op mogen, want het is geen verplichting. Het voorstel moet trouwens nog bekrachtigd worden door het Overlegcomité dat vanaf 16 uur elektronisch vergadert, al lijkt dat een formaliteit te worden.

Weyts motiveert de beslissing met het argument dat niets contactonderwijs kan vervangen. “Nu er in de brede samenleving stap voor stap meer dingen mogelijk worden, is het tijd om ook deze scholieren terug toegang te geven tot voltijds contactonderwijs”, zegt hij. “Het beste onderwijs krijg je tenslotte nog altijd in de klas, samen met je klasgenoten, oog in oog met je leerkracht.” Vanaf juni kunnen scholen in eigen land ook opnieuw meerdaagse uitstappen organiseren in de klasbubbel.

Eigen vervoer

Om dat allemaal mogelijk te maken vragen de onderwijspartners aan scholieren om in de mate van het mogelijke met eigen vervoer naar school te komen en om de 1 hobby-richtlijn te blijven respecteren. Aan de brede samenleving vragen ze om alle regels strikt na te leven.

Weyts wijst ook op de verdedigingsmuren die de voorbije tijd zijn opgetrokken tegen het coronavirus, zoals het gebruik van mobiele testteams en de contacttracing door CLB’s. Toch dringen de vakbonden er op aan dat er snel werk wordt gemaakt van de zelftesten. Alle leerkrachten zouden die twee keer per week moeten afnemen, wat neer komt op 400.000 exemplaren per week. In het Vlaams parlement zei minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) nog dat er pas midden mei zelftesten beschikbaar zouden zijn voor het onderwijs.