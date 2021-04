HIB-label voor Atelier Madanda

Onder de naam ‘Atelier Madanda’ ontwerpt en vervaardigt Carmen Renard gesofisticeerde kleding- en juwelencollecties. “Alles wat ik maak, is met de hand vervaardigd met natuurlijke, duurzame materialen. Denk maar aan hoogwaardig kwaliteitsleder en garen zoals mohair, cashmere en alpacawol. Het behalen van het HIB-label is voor mij dé kers op de taart. Zo is iedereen er helemaal zeker van dat al mijn producten authentiek, handgemaakt, kwaliteitsvol en eerlijk zijn.”“Kies je voor producten met het Handmade in Belgium-label, dan kies je voor producten die lokaal geproduceerd worden en aan strenge kwaliteitseisen moeten voldoen”, beaamt Bart Lodeywckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg. “Typisch voor de ondernemers die het HIB-label dragen, is het maatwerk op kleine schaal, meestal met een originele personal touch die het verschil maakt.”