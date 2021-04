Speelmobiel trekt naar straten en pleinen

Om ervoor te zorgen dat de wagen voldoende aandacht trok, mochten enkele Beringse tieners tijdens een professioneel begeleide workshop de speelmobiel versieren en van opvallende kleurtjes voorzien. “Vorig jaar bereikten we in de zomervakantie een tweehonderdtal unieke deelnemers. Gezien de toen geldende strenge veiligheidsbeperkingen, is dat zeker een succes”, herinnert schepen van Jeugd Jessie De Weyer zich.Dat succes willen ze dit jaar nog eens overdoen. Tot 30 september rijdt de kleurrijke wagen weer door de straten. “Elke maandag, dinsdag en woensdag trekken onze jeugdwelzijnswerkers naar pleintjes waar kinderen samenkomen, om daar een gratis spelaanbod te voorzien. Aan speelmateriaal is er alvast geen gebrek: gezelschapsspelletjes, kubb, frisbees, voetballen, hoepels, een hockeyspel, stelten en nog veel meer! Genoeg dus voor de kinderen om samen met hun vrienden en vriendinnen een hele namiddag te komen ravotten”, vertelt schepen De Weyer enthousiast.De tieners, voor wie de speelmobiel minder tot de verbeelding spreekt, kunnen dan weer op meerdere locaties in de stad terecht voor een aanbod op maat. “Ook ons tienerproject werd onder de loep genomen en aangepast aan de huidige noden. Outreacher Bianca neemt de tienerwerking op de Lutgartsite voor haar rekening, veldwerkers Lies en Es zullen een activiteitenaanbod voorzien op de Posthoorn en in de Tuinwijk”, aldus de schepen.Benieuwd wanneer er activiteiten zijn in je buurt? Neem dan contact op met dienst jeugd & sport – jeugdwelzijnswerk via T 011 43 03 92 of jeugdensport@beringen.be.