Castors Braine kondigt forfait voor finale aan, vrouwencompetitie basketbal eindigt zo definitief

Castors Braine heeft woensdag op Facebook aangekondigd later op de avond niet te zullen aantreden in de enige nog overgebleven finalewedstrijd voor de Belgische titel in het vrouwenbasketbal tegen Namen.

De Waals-Brabantse club moest eerder ook al de finalewedstrijden van vrijdag en zondag annuleren omwille van enkele coronabesmettingen. De coronagolf is intussen nog niet overgewaaid.

Woensdagochtend maakte Basketball Belgium in een persbericht nog bekend dat Castors Braine en Namen dinsdag in een vergadering tot het akkoord kwamen dat bij afwezigheid van één van beide teams de competitie definitief zou worden beëindigd. Het is niet duidelijk of er een landstitel zal worden toegekend. Castors Braine blijft zo voorlopig staan op zeven opeenvolgende kampioenschappen. Vorig seizoen werd het kampioenschap in maart gestaakt en werd de Waals-Brabantse club, die aan het eind van de reguliere competitie bovenaan stond, tot Belgisch kampioen gekroond.