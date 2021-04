Na één seizoen zit het Slovaaks avontuur van Stijn Vreven er al op. De povere 0 op 18 van AS Trencin in de kampioenschapseindronde kosten hem de kop, al ziet de Diepenbeekse trainer dat anders. “Mijn gevoel zegt dat het om spierballengerol gaat van de eigenaar. Of pestgedrag. Zo kan je het ook noemen.”