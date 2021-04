Deze twee arbeiders mogen van veel geluk spreken dat deze fout geen grotere gevolgen had. Tijdens werken in de Russische stad Kazan lieten ze per ongeluk een raam acht verdiepingen naar beneden vallen. Het raam kwam terecht op enkele voertuigen en was volledig vernield, maar miste wel een omstander die in de buurt stond. Er vielen als bij wonder geen gewonden.