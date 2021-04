Om 20 uur vanavond start een online infovergadering over de vernieuwing van de site van de voormalige rijkswachtkazerne in Meeuwen centrum. Deelnemers kunnen de plannen bekijken, vragen stellen en natuurlijk ook feedback geven.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan via deze link. Meer info via www.oudsbergen.be/rijkswachtkazerne

RDr