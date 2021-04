Justin Bieber (opnieuw) onder vuur om dreadlocks

Fans van Bieber kunnen zich niet vinden in zijn keuze voor dreadlocks. Ze vinden de stijl onlosmakelijk verbonden met de zwarte cultuur en noemen blanken met het kapsel ongevoelig. “Het voorrecht om dreadlocks te dragen, zonder iets af te weten over de geschiedenis ervan, is wat de zwarte mensen kwaad maakt”, schreef Josie Pickens voor Ebony magazine.

Ook op Twitter krijgt de ster ervan langs. “Het kan me niet schelen hoe lang ik fan ben. Dit is culturele toe-eigening en daar ben ik geen liefhebber van. Als een zwarte vrouw, vind ik dit heel beledigend en respectloos. Knip je haar of doe er iets anders mee. We leven in 2021. Het feit dat mensen zich nu nog steeds andere culturen toe-eigenen, is vies”, aldus een tegenstander op de sociale netwerksite.

Velen vinden de dreadlocks extra aanstootgevend omdat hij net een nieuw album met de titel Justice heeft uitgebracht. De tracklist bevat clips van Martin Luther King Jr. toespraken, waarvan Bieber zei dat ze bedoeld waren om de boodschap van de Civil rights movement te versterken en om zijn waardering te tonen voor black history.

Bieber werd in 2016 met dezelfde beschuldigingen geconfronteerd. Toen koos hij ook al voor dreadlocks. Voorlopig heeft de ster nog niet op de heisa gereageerd.

