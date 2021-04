OPROEP. Ga jij de coronamaatregelen missen?

In Nederland gaan de terrasjes weer open en ook bij ons lijkt de weg naar versoepelingen ingezet. Tot vreugde van velen, al had de lockdown ook wel zijn voordelen. Minder files op de weg, nauwelijks nachtlawaai en rustige winkels, om er maar een paar te noemen.

De Nederlandse krant AD citeert Hester, die dankzij de lockdown alle tijd had voor haar nieuwe vriend en blij is dat ze niet meer zo vaak naar verjaardagsfeestjes moet. “Ik denk dat we zo close zijn doordat we veel tijd met elkaar hebben doorgebracht zonder dat alle andere sociale verplichtingen roet in het eten gooiden.”

Ook dj en producer Kaan Deniz kan de maatregelen wel appreciëren. “Ik vloog gemiddeld 120 keer per jaar met het vliegtuig. Ik zat voor corona tegen een burn-out aan en begon heel ongelukkig te worden. Ik heb veel meer innerlijke rust gevonden.”

Voor Joke Segaar-Dijks was de lockdown een zegen voor haar nachtrust. “We wonen aan de boulevard en hebben negen maanden in het jaar last van bonkende muziek van de strandtenten tot laat in de nacht, en van dronken mensen die luidruchtig zijn. Nu slapen we veel beter dan ooit, met de ramen open.”

jom