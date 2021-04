Op 22 en 23 mei zouden de derde en vierde manche van de European Cup BMX plaatsvinden in Heusden-Zolder. Zouden, want de organisatie heeft een negatief advies ontvangen van de federale gezondheidsdienst. “Wanneer we BMX-wedstrijden organiseren, mag de bezetting op intensieve zorgen niet hoger zijn dan 15%. Met spijt in ons hart moeten we de twee wedstrijden in mei annuleren.”