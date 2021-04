Oudsbergen

Aan de rand van de Abeekvallei in Meeuwen is vannacht opnieuw een damhert doodgebeten. De dader is vermoedelijk één van de wolven. Drie andere damherten, de Nando ’s en een pony konden de dans ontspringen. “Hopelijk kunnen de twee overige drachtige geiten, ondanks de stress, nog kalveren”, zegt eigenaar Jaak Huskens.