Nederlands onderzoek naar misbruik windt er geen doekjes om: “De turnsport is gevaarlijk”

“Er is nog steeds sprake van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport.” Dat is de conclusie van onderzoeksrapport Ongelijke Leggers in Nederland. In het door onderzoeksbureau Verinorm uitgevoerde onderzoek, in opdracht van Nederlandse gymnastiekbond (KNGU), wordt gesteld dat het tegenwoordig minder gaat om fysiek of mentaal geweld maar dat bijvoorbeeld het doortrainen met blessures met name in de top van het vrouwenturnen nog voorkomt.