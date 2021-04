Lang geleden: Ozark Henry speelt op eerste Vlaamse testevenement

Het eerste testevenement in Vlaanderen is in de Antwerpse Elisabethzaal gehouden. Tweehonderd bezoekers kwamen er samen nadat ze aan een sneltest werden onderworpen. Onderzoekers en experten bekeken met camera's en speciale tellingen hoe de mensenmassa zich in de ruimte bewoog, om daarmee toekomstige evenementen te kunnen sturen. Er was ook een muzikale gast in de Elisabethzaal, Ozark Henry.

Het was een belangrijke première, dinsdag in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Tweehonderd bezoekers kwamen er samen voor het eerste testevenement in ons land. De aanwezigen werden eerst onderworpen aan een sneltest. Was de test negatief, dan kregen ze toegang tot de foyer en ook een kleurcode toebedeeld die hun route naar de zaal bepaalde. En pas dan werd het echt interessant voor de onderzoekers. Want in tegenstelling tot de test­events in Nederland werden in Antwerpen de telmethodes en bezoekersstromen onder de loep genomen. Het meten van de luchtkwaliteit maakte geen onderdeel uit van deze test.

© BELGA

Wetenschappers van de UA en imec onderzoeken nu samen met onderzoekers van het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) de nauwkeurigheid van vijf geteste bezoekerstelmethoden.

Om het nuttige aan het aangename te koppelen, was er gisteren ook een muzikale gast: Ozark Henry. Zo was het testevent meteen ook het eerste echte event sinds lange tijd in ons land.

(jas)