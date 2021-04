De raadselachtige wenteltrap in de tuin in de Raymond Delbekestraat zou er al bijna honderd jaar staan. — © KMA

Sint-Antonius

Soms botst een mens onverwacht op raadselachtige toestanden. Zoals een metershoge wenteltrap in de tuin van een woning in Sint-Antonius. Zelfs de huidige eigenaar weet er het fijne niet van. “Die trap zou hier vroeger door een vooruitstrevend architect zijn gebouwd. Naar het schijnt heeft hij er in de oorlog elektriciteit mee opgewekt.”