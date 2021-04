Opnieuw Amerikaanse man (26) gestorven nadat agent op zijn nek knielt tijdens arrestatie

Een week na het vonnis tegen de ex-agent die George Floyd doodde door op zijn nek te knielen, zijn beelden vrijgegeven van een Amerikaanse man die in gelijkaardige omstandigheden om het leven kwam. Mario Gonzales (26) werd op 19 april verdacht van diefstal, maar tijdens een handgemeen met de politie verloor hij het bewustzijn toen de agenten hem probeerden te handboeien. Gonzales, vader van een vierjarig zoontje, overleed even later in het ziekenhuis.