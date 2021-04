WSV Milieu 2000 stippelt achtste coronawandeling uit

Op donderdag 29 april start de achtste coronawandeling van Milieu 2000 aan parking De Meerpaal. Na een korte blik op het kanaal duiken de wandelaars meteen de bossen van de Heuvelse Heide in.

Tijdens deze achtste coronawandelingen brengen smalle bospaden de deelnemers over de Lommelse bosheuveltjes. Doorheen de intimiteit van het bos ontdekken ze al snel een mooi, verborgen maar prachtig heidegebied, een van de vier nog resterende heidegebieden van Lommel. Daarna gaat het verder doorheen het dichte bosgebied waar wandelaars op een gegeven moment getrakteerd worden op een prachtig uitzicht over een mooie waterplas, die ontstaan is door zandwinning. Laat je door wandelclub Milieu 2000 verrassen tijdens deze wandeling door de variatie van besloten naaldbossen, een verscholen heidegebiedje, een helderblauwe waterplas, het kanaal Bocholt-Herentals en de gezellige jachthaven die het plaatje compleet maakt.

Meer info op de website https://wsv-milieu-2000.be/