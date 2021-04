Ferm Kinderopvang knutselt rond Pasen

Saartje werkt al vier jaar als onthaalouder voor Ferm Kinderopvang in Nieuwerkerken. Omdat Pasen vorig jaar in volledige lockdown gevierd werd, bracht Saartje toen een knutselpakket naar de ouders zodat ze samen met hun kinderen in hun lockdown/bubbel konden knutselen. Dit jaar waren de opvangkindjes weer in de opvang rond Pasen en konden ze dus op locatie knutselen. “Ze hebben elk een lege paasboom ingekleurd, verfden en kleurden paaseitjes die dan werden uitgeknipt en in de paasboom geplakt”, vertelt Saartje. “We vulden melkpoederpotten met potgrond en plantten daar een paasbloemetje in. De potjes versierden we met stickers. Het eindresultaat mocht er wezen.”