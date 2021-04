Niels Lukkesen uit Hamont-Achel wint 'Yorkshire Open Slow Melody Competition' (UK)

2021 lijkt het jaar van Niels Lukkesen te worden. In binnen- en buitenland weet men het talent en de tomeloze inzet van deze jonge muzikant uit Hamont-Achel te waarderen. Op zaterdag 24 april werd Niels winnaar van de 'Yorkshire Open Slow Melody Competition' (UK) in de categorie 'under 18'. Daarnaast, werd hij ook nog eens uitgeroepen tot 'Overall Winner'. Voor deze competitie speelde Niels 'Yorkshire Ballad' van James Barnes.

Sinds 2015 studeert Niels muziek aan de Kunstacademie Noord-Limburg onder begeleiding van Kristien Schuurmans. Daar studeerde hij eerst trompet, maar twee jaar geleden maakte hij de overstap naar bastuba. Een schot in de roos, zo blijkt, want niet alleen in Yorkshire werd Niels' talent opgemerkt. In Virtuoso, de Virtuele Solistenwedstrijd van Vlamo, werd Niels enkele weken geleden kampioen in de provincie Limburg. Met het ‘Tuba Concerto’ van Edward Gregson behaalde hij daar de grootste onderscheiding in de superieure afdeling.

Eind maart won Niels de voorronde van het prestigieuze Prinses Christina Concours in Regio Zuid 2 (NL). Naast een Masterclass bij Perry Hoogendijk, solist van het Concertgebouworkest, leverde hem dat een van de 17 felbegeerde finaleplaatsen op. Maar liefst 400 muzikanten namen deel aan dit concours. Niels speelde 'Sonate' van Henry Eccles, maar greep tijdens de Nationale Finale net naast de prijzen. Wel ontving hij een eervolle vermelding van de jury en de publieksprijs. Ook werd Niels geselecteerd voor 'I Solisti Young Stars' in de Singel in Antwerpen. Van deze Hamont-Achelaar gaan we beslist nog horen!