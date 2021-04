Aangepast corona-aanbod op be-MINE maximaal benut tijdens de paasvakantie

Door de coronamaatregelen zijn er nog veel attracties gesloten op be-MINE. Zo is duikcentrum Todi volledig dicht. Klimcentrum Alpamayo is enkel open voor kinderen jonger dan 12 jaar. Maar in Sportoase be-MINE is het sportbad wel geopend; je kan er iedere dag baantjes komen trekken. Daarnaast werd tijdens de paasvakantie ook het instructiebad geopend. “Gezinnen met kinderen konden een tijdsslot van anderhalf uur reserveren”, zegt schepen van Sport Tijs Lemmens. “De opening van het instructiebad was een groot succes; 551 kinderen met ouders maakten gebruik van dit aanbod."

Ook voor het bezoek aan het Mijnmuseum konden geïnteresseerden een tijdsslot reserveren. “Vanaf de eerste dag van de paasvakantie hebben we extra tijdssloten moeten invoeren voor het bezoek aan het Mijnmuseum”, meldt schepen van Toerisme Werner Janssen. “En alle tijdssloten waren iedere dag volzet.” In totaal ontving het Mijnmuseum 1469 bezoekers tijdens de paasvakantie. Klimcentrum Alpamayo had twee klimkampen voor kinderen jonger dan 12 jaar ingericht. Vijf bubbels van 10 kinderen namen deel aan het klimkamp en met dit aantal werd de maximumcapaciteit bereikt. “Ook de Clip ’n Climb was open voor de min 12-jarigen”, voegt schepen van Toerisme Werner Janssen toe. “Hier moest je eveneens reserveren en voor elke sessie werden maximum 10 kinderen toegelaten. Al de sessies waren zo goed als volzet.” Vanaf paasmaandag kon je opnieuw op speurtocht met Pierewiet de kanariepiet. Dit jaar werden er twee edities uitgewerkt, eentje voor kinderen jonger dan 6 jaar en eentje voor plus 6-jarigen. Tijdens de paasvakantie hebben 511 kinderen een boekje met rugzakje afgehaald. “Bijna alle dagen van de paasvakantie was Pierewiet uitverkocht, een groot succes dus”, zegt schepen van Toerisme Werner Janssen. “En de begeleidende ouders hadden niets dan lof voor dit initiatief.” Tijdens het weekend van 22 en 23 mei komt Pierewiet op bezoek op be-MINE. Je kan hem in levende lijve ontmoeten. De kinderen kunnen dat weekend ook inschrijven voor een knutselworkshop, helemaal veilig georganiseerd volgens de geldende maatregelen. Meer info vind je binnenkort op de Facebookpagina van Toerisme Beringen. “En we kijken uiteraard uit naar de heropening van alle attracties en horecazaken op be-MINE”, besluit Werner Janssen.