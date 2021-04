Limburgse G-karateka’s schitteren op het online wereldkampioenschap

Zes Limburgse G-karateka’s werden afgelopen weekend wereldkampioen in hun categorie, tijdens het eerste online wereldkampioenschap G-Karate. In totaal namen er 304 G-atleten deel, uit 24 landen. De namen van de 6 nieuwe Limburgse wereldkampioenen: Aukje Lemmens uit Hasselt, Els Leus uit Beringen, Dimitri Moron uit Leopoldsburg, Brenda Paulissen uit Zutendaal met 2x goud en Olivier Swinnen uit Lummen. “Onze Belgische deelnemers hebben uitstekend gepresteerd’, vertelt organisator Eric Bortels, “ik ben trots op onze medaille-winnaars, maar eigenlijk is elke deelnemer een winnaar.” België werd tevens winnaar van het landenklassement, net voor Hongarije, Oekraïne en Rusland.De voorbije maanden konden de G-karateka’s via online trainingen toch blijven oefenen. De deelnemers hebben op voorhand hun filmpje van een kata (schijngevecht) oefening ingestuurd. Vervolgens hebben scheidsrechters uit verschillende landen deze filmpjes beoordeeld en, net zoals bij een fysieke wedstrijd, punten gegeven. De deelnemers werden eveneens ingedeeld in categorieën, door een medisch team, olv. dr Denis Jaeken, lid van het European Paralympic Committee, om de wedstrijd zo fair mogelijk te maken, er waren 41 categorieën.De finale-filmpjes werden zondag uitgezonden, tijdens een livestream evenement, met maar liefst 1530 kijkers wereldwijd!Het eerste online wereldkampioenschap G-Karate 2021 is een initiatief van Hasselaar Eric Bortels, als oprichter van I-Karate Global, een wereldwijde overkoepelende federatie voor G-karate clubs. In totaal hebben 304 G-karateka’s uit 24 landen deelgenomen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Zweden, … maar ook Japan, Columbia, India, Marokko en Mexico.