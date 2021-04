Fifty One Voluntaria steunt CGK Molenhof

Met de opbrengst van lekkere paaspakketten werd een educatief koffer van 'Kriebel op reis' gekocht. Dat is een speciale koffer vol nuttig materiaal en methodieken om met kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblemen en/of ouders op pad te gaan. Het Molenhof in Beringen is een organisatie die ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken helpt met het opvoeden van kinderen (tot 12 jaar) in moeilijke situaties. Het Molenhof biedt dag- en nachtopvang, thuisbegeleiding en trainingen. De educatieve koffer stond al langer op het verlanglijstje van de organisatie.