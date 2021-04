NBA. Brooklyn plaatst zich als eerste team uit het oosten voor de play-offs

Brooklyn, één van de grote favorieten voor de titel, heeft zich dinsdagavond in de NBA als eerste team uit de Eastern Conference geplaatst voor de play-offs. Een 103-116 zege bij Toronto en de eerste overwinning in vijftien matchen van Oklahoma, 115-119 bij Boston, volstonden voor zekerheid.

De Nets misten dinsdag nog steeds James Harden met een hamstringblessure, maar leverden een sterke collectieve prestatie af. Die andere twee sterspelers, Kevin Durant (17 punten en 10 rebounds) en Kyrie Irving (9 punten), kenden geen topdag. Maar Jeff Green (22 punten en 8 rebounds) en Blake Griffin (17 punten en 6 rebounds) namen hun plek moeiteloos in. Het is voor de Nets de vierde zege in vijf duels. Bij Toronto, pas twaalfde in het oosten, was Kyle Lowry (24 punten) op dreef. De Raptors oogden echter nog vermoeid na hun zege tegen Cleveland minder dan 24 uur geleden.

De overwinning van nummer drie Milwaukee (104-114) bij Charlotte, dat achtste staat, was ook van tel voor Brooklyn. Bij de Bucks waren Giannis Antetokounmpo (29 punten, 12 rebounds en 8 assists) en Brook Lopez (22 punten) de uitblinkers. Charlotte, dat bij de pauze 18 punten voorstond, kon rekenen op Devonte Graham (25 punten) en Miles Bridges (21 punten en 10 rebounds).

Na een reeks van veertien nederlagen op een rij kon Oklahoma bij Boston opnieuw proeven van de overwinning. De thuisploeg, verzwakt door de blessures van Jayson Tatum en Kemba Walker, verloor met 115-119. Luguentz Dort (24 punten) en Darius Bazley (21 punten en 10 rebounds) lieten hun kunnen zien bij de Thunder. De topprestaties van Jaylen Brown (39 punten en 11 rebounds) en Payton Pritchard (28 punten) bij de thuisploeg kregen geen vervolg. Het is de derde nederlaag op rij voor de Celtics die hun zesde plaats moeten delen met Miami.

Verderop in het klassement moest Indiana haar meerdere erkennen in Portland (112-133). Dallas tot slot haalde uit bij Golden State (103-133). Luka Doncic was met 39 punten de uitblinker. Aan de zijde van de Warriors was Stephen Curry de topschutter met 27 punten. De laatste keer dat beide teams elkaar troffen was hij nog goed voor ruim het dubbele aantal punten: 57. Het was pas de eerste keer in vijf onderlinge duels dat Doncic vaker tot scoren kwam dan Curry.

Uitslagen:

Houston - Minnesota 107 - 114

Toronto - Brooklyn 103 - 116

Boston - Oklahoma City 115 - 119

Charlotte - Milwaukee 104 - 114

Indiana - Portland 112 - 133

Golden State - Dallas 103 - 133

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 67,7 62 42 20

2. Philadelphia 65,6 61 40 21

3. Milwaukee 62,3 61 38 23

4. New York 54,8 62 34 28

5. Atlanta 54,8 62 34 28

6. Boston 51,6 62 32 30

7. Miami 51,6 62 32 30

8. Charlotte 49,2 61 30 31

9. Indiana 47,5 61 29 32

10. Washington 44,3 61 27 34

11. Chicago 42,6 61 26 35

12. Toronto 41,9 62 26 36

13. Cleveland 34,4 61 21 40

14. Detroit 30,6 62 19 43

15. Orlando 29,5 61 18 43

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 72,1 61 44 17

2. Phoenix 70,5 61 43 18

3. LA Clippers 68,3 63 43 20

4. Denver 65,6 61 40 21

5. LA Lakers 59,0 61 36 25

6. Dallas 55,7 61 34 27

7. Portland 54,1 61 33 28

8. Memphis 51,7 60 31 29

9. San Antonio 51,7 60 31 29

10. Golden State 50,0 62 31 31

11. New Orleans 44,3 61 27 34

12. Sacramento 41,0 61 25 36

13. Oklahoma City 33,9 62 21 41

14. Minnesota 30,2 63 19 44

15. Houston 24,2 62 15 47

Programma van woensdag:

Cleveland - Orlando

Philadelphia - Atlanta

Boston - Charlotte

New York - Chicago

Washington - LA Lakers

Miami - San Antonio

Denver - New Orleans

Phoenix - LA Clippers

Memphis - Portland

Sacramento - Utah