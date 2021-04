Floyd Mayweather kampt begin juni tegen YouTuber Logan Paul

Mayweather’s entourage maakte het nieuws dinsdagavond bekend. De partij zal doorgaan in het Hard Rock Stadium in Miami. Aanvankelijk had het duel al op 20 februari moeten plaatsvinden, maar de coronapandemie gooide toen roet in het eten. Met de daling van het aantal positieve gevallen in de Verenigde Staten, het resultaat van een effectieve vaccinatiecampagne, mogen er toeschouwers bij het event verwacht worden.

De 44-jarige Mayweather, wereldkampioen in vijf verschillende categorieën, won in zijn carrière vijftig gevechten en is nog steeds ongeslagen. De 25-jarige Paul bokste slechts één keer professioneel. In november 2019 verloor hij van een andere YouTuber, KSI.

© REUTERS

Mayweather bokste sinds zijn overwinning met technische KO tegen UFC-kampioen Conor McGregor, in augustus 2017 in Las Vegas, slechts één exhibitiewedstrijd meer, in december 2018 in Japan. Hij versloeg toen makkelijk kickbokser Tenshin Nasukawa. Mayweather werd al maanden door Paul, die meer dan 22 miljoen abonnees heeft op YouTube, online uitgedaagd.

Het duel tussen Mayweather en Paul komt in het kielzog van de comeback van Mike Tyson, die het op zijn 54e redelijk goed deed tegen Roy Jones Jr. De partij eindigde onbeslist en genereerde liefst 80 miljoen dollar aan inkomsten. Ook de partij tussen Mayweather en Paul moet zo’n som kunnen ophalen.