‘Game of thrones’-actrice Natalie Dormer in het geheim bevallen tijdens lockdown

De Britse actrice Natalie Dormer, wereldwijd bekend voor haar rol in de populaire serie ‘Game of thrones’, is in het grootste geheim moeder geworden van haar eerste kind. Dat maakte ze zelf bekend.

Dormer (39) en partner David Oakes, ook een acteur, beviel al in januari van een dochtertje, maar hield het nieuws lange tijd geheim. “Het is de perfecte bezigheid tijdens een pandemie: word zwanger en krijg een baby”, grapte de actrice tijdens de podcast waarin ze het nieuws bekendmaakte. “Over dertig jaar zal mijn dochter waarschijnlijk in een café moeten vertellen dat ze een Covid-baby is.” Dormer had het verder over het “absolute plezier” dat ze uit haar moederschap haalt, maar ook dat ze “nooit meer zal klagen over haar werkuren, want slaaptekort is geen grap.”