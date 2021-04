BBC zendt controversiële aflevering van ‘Fawlty Towers’ dan toch opnieuw uit

‘The Germans’ dateert uit 1975. Het mag dus geen wonder heten dat het personage ‘Major Gowen’ gebruikmaakt van termen die bijna vijftig jaar later racistisch geïnterpreteerd worden. De BBC liet de aflevering in 2013 daarom al voorzien van een waarschuwing. Vorig jaar – op het toppunt van de ‘Black Lives Matter’-protesten in de Verenigde Staten – werd de aflevering zelfs helemaal verwijderd van de kanalen van de omroep.

Maar zaterdag werd de aflevering toch opnieuw uitgezonden op BBC One, weliswaar zonder de scène waarin ‘Major Gowen’ het Indonesische cricketteam met een racistische term bejegent. Die beslissing kon grotendeels op de goedkeuring van het brede publiek rekenen, bleek alvast op sociale media.

“Don’t mention the war”

Sommige mensen vroegen zich wel af waarom sommige seksistische termen niet geknipt werden. Of waarom de scène waarin Basil Fawlty (het personage van bedenker John Cleese) een nazi nadoet tegen enkele Duitse gasten in zijn hotel, wél uitgezonden mocht worden. Volgens de BBC was dat laatste een gevolg van “de context” van de aflevering.

Cleese ging in 2013 akkoord met het verwijderen van de scène in kwestie. Al was dat wel met frisse tegenzin, bleek vervolgens uit uitlatingen in de Britse pers. “Eén van de dingen die ik de afgelopen 180 jaar geleerd heb, is dat mensen een verschillend gevoel voor humor hebben”, klonk het toen. “Sommigen begrijpen dat als je iemand nonsens laat uitkramen, je die woorden daarom niet steunt. De majoor was een oud fossiel. We waren het niet eens met zijn uitlatingen, we lachten ermee. Als je dat niet kan zien, als mensen te dom zijn om dat te begrijpen… Tja, wat kan je dan zeggen?”