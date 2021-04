Sihame El Kaouakibi’s familie ging mee naar haar eedaflegging in het Vlaams Parlement in 2019. — © Olivier Matthys

In het subsidieschandaal rond Sihame El Kaouakibi zijn intussen ook drie van haar zes broers en zussen betrokken. Zij werkten in verschillende hoedanigheden voor haar, maar vooral hun betaling baadt in een waas van onduidelijkheid.