Opnieuw minder ziekenhuisopnames, overlijdens door Covid-19 nemen wel toe

Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in ons land blijft dalen. Tussen 21 en 27 april zijn gemiddeld 210,4 patiënten per dag opgenomen. Dat is 11 procent minder dan in de voorgaande periode, zo blijkt woensdagochtend uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.