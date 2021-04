De ‘C’ van TC Matic, Paul Couter (72), overleden

Net geen 50 jaar geleden startte hij samen met zijn goede vriend Arno Hintjens de groep Freckleface. Hij als gitarist, Arno als zanger. Later vormden ze samen het legendarische duo ‘Tjens Couter’ dat de basis vormde voor ‘TC Matic’.

Maar terwijl Arno op zoek ging naar de spotlights, koos Paul Couter voor een rustigere weg, hij verliet de band en focuste zich op zijn eigen muziek. Tot het einde beschreef hij zichzelf als een straatmuzikant “Op straat zie je de mooiste vrouwen passeren. En de straat is het verlengstuk van het café, waar je nadien de centjes die je hebt gekregen opdrinkt. Zo simpel kan het zijn”, zei hij nog tijdens een interview met onze krant eind maart.

De laatste jaren bracht Couter nog eigen muziek uit eigen versies van de blues die hij speelde in kleine zaaltjes. En tot het einde bleef hij een actieve muzikant, zelf vanop de afdeling palliatieve zorg waar hij nog promotie maakte voor een nieuw album. Daarmee wilde hij in stijl afnemen van de plaat “waarvoor heel mijn leven een repetitie was”. Op 9 april werd zijn laatste plaat ‘Domisoldo’ uitgebracht, dat was Couters laatste wens: het voltooien van het drieluik ‘A Yellow Tape Trilogie’ waar hij in 2015 aan begon.(lto, gn)