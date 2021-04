Nieuwsbericht van Jumbo-Visma: Dylan Groenewegen (27) rijdt de Giro. Eén jaar na de crash met Fabio Jakobsen is het de laatste stap “om gewoon weer Dylan te worden”. Die blijft een sprinter, alleen een beetje anders dan voordien. “Podium of jodium, dat zal je me niet snel meer horen zeggen.”