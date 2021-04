Hij brulde zich een weg in ons collectief geheugen, Jacques Vermeire. Als DDT in FC De Kampioenen, verzorger Mon Peeters in zijn zaalshows of gewoon als zichzelf in tal van panelshows. De ‘man van 1 miljard smoelen’ wordt binnenkort 70. Reden genoeg voor VTM om vanaf volgende week Viva Vermeire uit te zenden, een reis doorheen ’s mans bekendste sketches en momenten.