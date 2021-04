© Storyful via Reuters

Een vrouw uit Queensland beleefde enkele bange momenten toen ze deze spin in haar woning aantrof. “Het is zelfs groter dan de sok van mijn kind!”, riep ze gepanikeerd. Toch ging ze op zoek naar een manier om het beest te vangen, met succes. En daar had ze amper een bezem, een doos en wat moed voor nodig. “Oh mijn God, ik heb het gedaan”, zei ze achteraf met enige trots.