Hasselt

Het aantal covidpatiënten op intensieve in Limburg schommelt al bijna twee weken rond de vijftig. Dat de bezetting op intensieve stabiel blijft, is voornamelijk het gevolg van een hoge mortaliteit. Maandag stierven er op één dag liefst vijf covidpatiënten in Limburg. De voorbije week waren er dat 24.