Benzema en Courtois houden Madrileense finaledroom levend, Chelsea vergeet het af te maken

Thibaut Courtois die zijn ploeg al vroeg rechthield en Karim Benzema die vanuit het niets een doelpunt maakte. Real Madrid kreeg een lesje in modern voetbal van Chelsea in de heenmatch van de halve finales van de Champions League, maar speelde alsnog 1-1 gelijk. The Blues zullen zich voor het hoofd slaan dat ze dit niet afmaakten. Voor Eden Hazard was niet meer dan een bijrol als invaller weggelegd.