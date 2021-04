Brussels parlementslid drie dagen werkonbekwaam na aanval door jongeren

Brussels parlementslid voor N-VA Mathias Vanden Borre is dinsdag in de vooravond aangevallen door jongeren op de grens van Laken met Jette. Hij kreeg slagen en een stamp in de zij, maar kon ontkomen en de politie waarschuwen. Vanden Borre dient een klacht in bij de politie. Hij is drie dagen werkonbekwaam.

“Ik was in Essegem wat aan het wandelen in afwachting van een boodschap, toen zes of zeven jongeren op me af kwamen. Ze begonnen dingen te roepen, dat ik hier niets te zoeken had, en me te intimideren”, getuigt hij aan Belga. Opeens kreeg hij een stamp in de zij en een slag in het gezicht. Hij ging lopen, maar de jongeren konden hem bijbenen en probeerden zijn gsm af te nemen, waarmee hij het incident filmde - hij zette die beelden achteraf ook op de sociale media.

Uiteindelijk zette hij het opnieuw op een lopen en kon hij zijn belagers afschudden. Daarna belde hij de politie.

Vanden Borre liet zich al onderzoeken door een arts die hem drie dagen werkombekwaam verklaarde. Dinsdagavond diende het N-VA-parlementslid een klacht in bij de politie. Hij hoopte dat de opgenomen beelden zullen kunnen helpen bij de identificatie van zijn belagers.