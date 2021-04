In de Koerdische kampen in het noordoosten van Syrië bevinden zich 27 kinderen die in aanmerking zouden komen om een DNA-test af te leggen, om zo de biologische afstamming van die kinderen vast te leggen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.