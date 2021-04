Fanny Lecluyse past door knieblessure nu ook voor estafette op EK zwemmen

Fanny Lecluyse is dinsdag officieel geselecteerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Voor de Kortrijkse zwemster worden het haar derde Spelen na Londen en Rio. Lecluyse liet dinsdag wel weten dat ze na de individuele proeven nu ook de 4x100 meter wisselslag moet laten schieten op het EK zwemmen in Boedapest door een knieblessure.

Met nationale records op de 100 en 200 meter schoolslag plaatste Lecluyse zich al op het WK in Gwangju in 2019 voor Tokio. Op 1 april kondigde ze haar forfait aan voor de individuele proeven op het EK in Boedapest van 23 tot 27 mei door een blessure aan de rechterknie, nu past ze ook definitief voor de estafette. Een MRI-scan wees uit dat er nog wat tijd nodig is. “We volgen de procedures van dokter Bellemans en ik zit nog op schema”, zei Lecluyse dinsdag.

Trainen kan Lecluyse wel opnieuw. “Sinds een maand heb ik hernomen met schoolslag. Lange afstanden zwemmen lukt zonder pijn, dat is heel positief. Nu heb ik nog twee weken nodig om weer te spurten. Dat houdt mij tegen om naar het EK te gaan. Ik riskeer om mijn blessure daar erger te maken en wil geen risico nemen”, besloot ze.